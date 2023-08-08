Serinlemek isteyenler 'Abadiye Şelalesi'ne koştu

Bursa İnegöl'den arkadaşlarıyla birlikte gelen Ömer Tokgöz de şelalenin serin ve ferahlatıcı bir havasının bulunduğunu dile getirerek, "Burada güzel bir ortam var. Suyu da soğuk mekan da soğuk. Türkiye'nin çoğu yerinden kanyona ve hatta şelaleye girmek için gelen insanlar varmış. Arkadaşlarımız vasıtasıyla duyduk, gerçekten güzel yer. Burası ne insanı üşütüyor ne de terletiyor, çok güzel mekan" değerlendirmesinde bulundu.