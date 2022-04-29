Serinlemek isteyen genç boğuldu

İHA

Konya'da serinlemek için sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Konya'nın Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde sulama kanalında dün meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte gölete giden Afganistan uyruklu Abdurraşit Abdul Ali (21), serinlemek için arkadaşlarıyla suya girdi. Bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölette genci aramak için çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.