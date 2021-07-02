AA

Limaniçi mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren Emre B. (14) bir süre sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından sudan çıkarılan Emre B, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Emre B. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.