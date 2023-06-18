İHA

Feci olay Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Kahta Çayı'na giren Süleyman Gerez (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaklaşık olarak 1 saat süren arama kurtarma sonucunda dalgıç ekipleri tarafından gencin cesedine ulaşıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Gerez'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.