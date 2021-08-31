Serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu

Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu 22 yaşındaki çoban Osman Şahin bir süre sonra suda kayboldu.

Çobanın arkadaşları jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. AA'nın haberine göre; Samsun'dan gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmayla Şahin'in cesedini sudan çıkardı.

Cenaze, otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.