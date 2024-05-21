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        Haberler Gündem Güncel Serinlemek için girdiği sulama kanalında can verdi

        Serinlemek için girdiği sulama kanalında can verdi

        Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Arama çalışmalarında 18 yaşındaki gencin cansız bedeni suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:16
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        Serinlemek için girdiği suda can verdi
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        Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren 18 yaşındaki Mecid Barho, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

        KANALA VERİLEN SU KESİLDİ

        Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, Mecid'e ulaşamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi.

        5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

        Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yapılan aramada Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında Alihocalı Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu.

        Dalgıç polisler tarafından çıkarılan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        #adana
        #boğulma
        #ölüm
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