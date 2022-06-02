Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

Arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin (19), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu.

Keskin'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.