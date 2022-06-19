Serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapıldı

İlçede serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Zafer Polat (25) akıntıya kapıldı. Polat, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

AA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Polat'ın cansız bedenini nehirden çıkardı.

Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.