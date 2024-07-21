Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Serinlemek için girdiği ırmakta kaybolmuştu, 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Serinlemek için girdiği ırmakta kaybolmuştu, 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

        Tokat'ta serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:21 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irmakta kaybolmuştu, acı haber geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'taki olay, saat 15.00 sıralarında Erbaa ilçesi Kale köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Sinan Öztürk arkaşları ile pikniğe gitti. Serinlemek için Yeşilırmak'a giren Öztürk, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Öztürk'ün suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        Olay yerine gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulabilmek için çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucunda 22 yaşındaki Sinan Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet hastanesine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Habertürk Anasayfa