Serinlemek için girdiği ırmakta can verdi
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen 47 yaşındaki Cemil Özdemir, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.
Giriş: 05.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:51
Kahramanmaraş'tan Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyüne arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir, Kızılırmak Nehri'nde serinlemek istedi.
Suya giren Özdemir, kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Arkadaşının ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.
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