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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Karabük'te, serinlemek için yangın söndürme göletine giren 19 yaşındaki Sefa Can Doğan, hayatını kaybetti

Giriş: 11.06.2023 - 23:18 | Güncelleme: ABONE OL
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
DHA

Olay, öğle saatlerinde Karabük merkeze bağlı Üçbaş köyü Avdanaltı mevkisinde meydana geldi.

Kardeşi ve 2 arkadaşıyla pikniğe giden Sefa Can Doğan, serinlemek için yangın söndürme göletine girdi. Gölete giren Doğan, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören kardeşi, Sefa Can Doğan'ı kurtarmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

Ardından Sefa Can Doğan'ın kardeşi 112 acil servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sefa Can Doğan'ın cansız bedeni Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından sudan çıkardı.

Yapılan incelemelerin sonunda Sefa Can Doğan'ın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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