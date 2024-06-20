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        Haberler Gündem 3. Sayfa Serinlemek için girdiği denizde boğuldu | Son dakika haberleri

        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:34
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        Muğla'daki olay, Ölüdeniz Mahallesi Bekcekız Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Fethiye’ye tatile gelen İsmail Faruk Cesur (24) Kurban Bayramı’nın son gününde plaja yüzmeye gitti.

        Cesur'un kısa bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden çıkartılan Cesur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesur'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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