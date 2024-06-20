Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

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Muğla'daki olay, Ölüdeniz Mahallesi Bekcekız Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Fethiye’ye tatile gelen İsmail Faruk Cesur (24) Kurban Bayramı’nın son gününde plaja yüzmeye gitti.

Cesur'un kısa bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden çıkartılan Cesur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesur'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.