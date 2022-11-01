İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

S.C'nin kullandığı otomobil ile T.A. yönetimindeki otomobil, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü T.A. ile aynı araçta bulunan G.A. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.