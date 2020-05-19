Serik'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - ANTALYA

Sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 07 YP 626 plakalı cip, Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Mustafa Armağan'ın (36) kullandığı 07 YH 839 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada aracın altına sıkışarak yaralanan motosiklet sürücüsü Armağan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Cip sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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