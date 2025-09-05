Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Serik'in içme suyuna kalıcı çözüm | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir, Serik'in içme suyuna kalıcı çözüm getirdi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 432 milyon TL'lik yatırımla Serik ilçesinin içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağladı. Yenileme çalışmaları kapsamında ilçedeki tesisin üretim kapasitesi saniyede 200 litreden 560 litreye çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 15:39 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'in içme suyuna kalıcı çözüm
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 432 milyon TL'lik yatırımla Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde yer alan üretim ve terfi merkezini tamamen yenileyerek ilçenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağladı. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla birlikte hem enerji verimliliği artırılacak hem de kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları kapsamında tesis içerisine 4 adet yüksek verimli yatay milli pompa ve elektrik motoru eklendi. Ayrıca 5 yeni içme suyu sondaj kuyusu devreye alınarak tesisin üretim kapasitesi saniyede 200 litreden 560 litreye çıkarıldı.

        Belkıs deposundan Honaz deposuna uzanan 500’lük AÇB isale hattının 7 bin 400 metresi 800'lük olarak yenilendi. Muhtelif çaplarda 3 bin 490 metre boru değişimiyle birlikte toplam 10 bin 890 metre isale hattı modernize edildi. Tesiste yaşanan elektrik kesintileri sonucu yaşanan sorun da yenileme sonrası devreye alınan 2 adet jeneratörle çözüldü.

        Yenileme öncesinde depo seviyeleri 7/24 operatörle kontrol edilen tesis, güvenlik kameraları ve SCADA sistemiyle donatıldı. Böylece depo seviyeleri artık uzaktan izlenip kontrol edilebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #serik içme suyu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Habertürk Anasayfa