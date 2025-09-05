Serik'in içme suyuna kalıcı çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 432 milyon TL'lik yatırımla Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde yer alan üretim ve terfi merkezini tamamen yenileyerek ilçenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağladı. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla birlikte hem enerji verimliliği artırılacak hem de kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları kapsamında tesis içerisine 4 adet yüksek verimli yatay milli pompa ve elektrik motoru eklendi. Ayrıca 5 yeni içme suyu sondaj kuyusu devreye alınarak tesisin üretim kapasitesi saniyede 200 litreden 560 litreye çıkarıldı.

Belkıs deposundan Honaz deposuna uzanan 500’lük AÇB isale hattının 7 bin 400 metresi 800'lük olarak yenilendi. Muhtelif çaplarda 3 bin 490 metre boru değişimiyle birlikte toplam 10 bin 890 metre isale hattı modernize edildi. Tesiste yaşanan elektrik kesintileri sonucu yaşanan sorun da yenileme sonrası devreye alınan 2 adet jeneratörle çözüldü.

Yenileme öncesinde depo seviyeleri 7/24 operatörle kontrol edilen tesis, güvenlik kameraları ve SCADA sistemiyle donatıldı. Böylece depo seviyeleri artık uzaktan izlenip kontrol edilebilecek.