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Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını en şiddetli şekilde yaşayan İtalya, normalleşme adımları atarken birinci futbol ligi olan Serie A da geri dönüyor. 25. haftadan ertelenen 4 maçla birlikte 20 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Serie A'yla ilgili bilmeniz gereken şeyleri derledik!

PUAN TABLOSU NE DURUMDA?

Salgından önce oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan Juventus, 2-0'lık Inter galibiyetiyle de birlikte zirvedeki yerini korudu. 63 puanlı Juventus'un en yakın rakibi ise 62 puanlı Lazio! Salgından önce tam 21 maçtır yenilmeyen ve 17 galibiyet elde eden Lazio şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Son 2 haftada üst üste iki yenilgi alan Inter'in ise 1 maçı eksik durumda ve 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ulaşmayı başararak tarih yazan Atalanta ise 25 maçta topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alıyor. 5 ve 6. sıralarda 26 maçta 45 ile 39 puan toplayan Roma ve Napoli bulunuyor.

Ligin alt bölümünde ise 26 maçta 16 puan toplayabilen Brescia, 18 puan toplayabilen SPAL bulunuyor. 18. sırada yer alan Lecce'nin ise 26 maçta 25 puanı var ve aynı puandaki Genoa da kümede kalma yarışında bulunuyor. 13. sıradaki Fiorentina'ya kadar 18 ile 14. arasındaki puan farkıysa sadece 3.

KAÇ MAÇ KALDI?

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolseverler, yeşil saha görmeye hasret kalırken Serie A bu özlemi gidermek için ideal. Ligin tamamlanmasına 12 hafta var ve 25. haftadan ertelenen 4 mücadele bulunuyor. İtalya Kupası'ndaki üç maç da eklenince İtalya'da sezon tamamlanana kadar 44 günde 124 karşılaşma oynanacak! Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus-Lazio müsabakaları yapılacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15),19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.

MAÇLARDA SEYİRCİ OLACAK MI?

İtalya'da maçların, Bundesliga'da olduğu gibi seyircisiz oynatılması planlanıyor. Öte yandan, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, önceki gün bir radyo kanalına verdiği demeçte, sezon sonuna doğru belki bazı maçlarda statlara az sayıda taraftar alınabileceği umduğunu söyledi.

FUTBOLCU YA DA PERSONELİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKARSA NE OLACAK?

Açıklanan protokole göre kulüplerin futbolcuları ve personelleri, testlerinin pozitif çıkması durumunda karantinaya alınacak ve pozitif vaka görülen takım izole edilecek. Ancak bu durum, İtalya hükümetinin tavsiyesiyle değişebilir. Şu anda yapılan testlerin yüzde 1'inin pozitif olduğu İtalya'da kulüpler, Almanya'daki durumun benzerinin yaşanmasını umuyor.

Tüm takımın karantinaya alınması, ligin fikstürünü etkileyecek. Durum umulduğu gibi ilerlemez ve sezonun tamamlanması imkansız hale gelirse ligin bitirilmesi için B planı olarak play-off, C planı olarak ise şampiyonluk, Avrupa'ya katılım, küme düşenlerin belirlenmesi için bir başka seçenek düşünülüyor.

PANDEMİ ÖNCESİNDE SAKATLANAN OYUNCULARDAN FARK YARATABİLECEK VAR MI?

Juventus'ta Giorgio Chiellini ve Merih Demiral pandemi öncesinde sakatlık yaşamış ancak bu süreçte iyileşmişti. Lazio da Lucas Leiva ve Senad Lulic'in sahalara dönmesiyle güçlenecek. Roma'da Nicolo Zaniolo iyileşecek ve Fiorentina'da da 37 yaşındaki Franck Ribery sahalara dönecek.