İtalya Serie B'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan ve play-off bileti alan, play-off'ta ise Brescia ve Pisa'yı eleyerek Serie A'ya yükselen Monza'da kulübün başkanı Silvio Berlusconi, kutlamalar için düzenlenen yemeğin ardından açıklamalarda bulundu.

Kutlama yemeğine katılan isimler arasında yer alan Mario Balotelli'yle ilgili konuşan Berlusconi, "Güzel bir akşamdı. Mutluyuz. Mario Balotelli de içerideydi. Mario ile uzun süredir arkadaşız. Bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi. İyi bir takımımız var. Transfer piyasasında neler yapabileceğimizi göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Milan'da olduğu gibi Monza'da da başarıya ulaşmak istediğini söyleyen Berlusconi, "Geçen sezon başarılı olacağımızı düşündük ama şanssızdık. Bu sefer sezon boyunca mücadele ettik. Kolay olmadı ancak bunu başardık ve artık Serie A'dayız.

1912'de kurulan bir kulübün 110 yıl sonra en üst lig yükselmesi inanılmaz. Harika bir yıl oldu. Milan, Serie A'yı kazandı ve Monza, Serie A'ya yükseldi." ifadelerini kullandı.