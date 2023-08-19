Serie A'nın ilk haftasında Inter, Monza'yı 2 golle geçti
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Inter, sahasında Monza'yı 2-0'lık skorla geçti
Giriş: 19.08.2023 - 23:59
Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladığı Monza'yı 8 ve 76. dakikalarda Lautaro Martinez'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Sezona 3 puanla başlayan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Aynı saatte başlayan diğer maçta ise Fiorentina, Genoa deplasmanında 4-1 galip geldi.