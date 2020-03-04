04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da birçok ülkeyi vururken 3 binden aşkın vakanın tespit edildiği ve hayatını kaybeden insan sayısının 107'yi bulduğu İtalya'da spor da bundan etkilendi. Goal İtalya muhabiri Romeo Agresti'nin aktardığına göre İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüs nedeniyle Serie A maçlarının 3 Nisan 2020'ye kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken İtalya, başbakan Giuseppe Conte başkanlığında 22 Şubat'ta olağanüstü toplanan hükümet tarafından bir kararname çıkartarak virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Lombardiya ve Veneto'daki 11 beldeyi karantinaya almıştı.
İtalya hükümeti ayrıca virüsün en yaygın olduğu, "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da pek çok yerleşim yerinde karantina uygulaması başlatmış ve pazarları kapatmıştı. Söz konusu bölgedeki okullar bir hafta daha ertelenmişti. Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ve İtalya Kupası yarı finalindeki Milan - Juventus ve Napoli - Inter maçı da ertelenmişti.pull-left
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