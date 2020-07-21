Serie A'da lider Juventus, Lazio engelini kayıpsız aştı

Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım yüklense de golü bulamadı. İki ekibin de birer topunun direkten döndüğü maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 50. dakikasında hakem Daniele Orsato, Lazio'dan Bastos’un ceza sahası içinde elle oynadığını VAR yardımıyla tespit ederek, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. 51. dakikada penaltı atışını gole çeviren Cristiano Ronaldo, Juventus’u 1-0 öne geçirdi.
Bu golden üç dakika sonra Lazio defansındaki hatayı değerlendiren Juventus, Ronaldo ile farkı 2’ye taşıdı: 2-0.
Maçın son anlarına girilirken, hakem Orsato, Leonardo Bonucci’nin Lazio’nun golcüsü Ciro Immobile'ye ceza saha içindeki hareketine penaltı çaldı. Immobile, 83 dakikada penaltıyı gol yaparak, maçta farkı 1'e indirdi: 2-1.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, zirveye oynayan rakibi Lazio'yu 2-1 yendi.
Bu sonuçla Juventus, puanını 80'e yükselterek, ligde liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlıların 3 maçlık galibiyet hasreti, bugünkü zaferle son buldu. Ligin bitimine 4 hafta kala Juventus, en yakın rakibi Inter ile puan farkını 8'e çıkartarak, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Ligde bir ara zirveye oynayan ancak son haftalarda peş peşe olumsuz sonuçlar alan başkent ekibi Lazio ise son 5. maçında 4. yenilgisini alarak zirveden koptu. Puan tablosunda 69 puanda kalan Lazio, 4. sıraya geriledi.
Bu arada, ağır sakatlıktan yeni çıkan Merih Demiral, Juventus'un maç kadrosunda yer alsa da karşılaşmada görev almadı.
- Golcülerin gecesi
Ligde haftanın en önemli maçı, bu sezon en çok gol atan iki golcünün de düellosuna sahne oldu.
Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo, attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynarken, gol krallığı yarışında da 30 golle zirvede yer aldı.
Cristiano Ronaldo ayrıca, bugün attığı ilk golle, daha önce forma giydiği İngiltere Premier Lig ve İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) haricinde, 2018'den beri oynadığı Serie A’da da 50 gol atma başarısı göstermiş oldu. Bu maçla toplam gol sayısını 51'e yükselten Ronaldo, Serie A'da 61 maçta bu başarıyı yakaladı.
Ronaldo ile beraber, Serie A’da bu sezon gol krallığı mücadelesi veren İtalyan Ciro Immobile de Juventus'a attığı penaltı golüyle 30 gole ulaştı ve İtalyan liginde bir sezonda 30 gol atan 5'inci İtalyan oyuncu olmayı başardı.
Immobile ve Ronaldo, 30'ar golle gol krallığı yarışının da zirvesinde yer alıyor.
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