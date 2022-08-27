İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Inter'i ağırlayan Lazio, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lazio'nun gollerini 40. dakikada Felipe Anderson, 75. dakikada Luis Alberto ve 86. dakikada Pedro kaydetti. Inter'in tek golünü, 51. dakikada Lautaro Martinez attı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Serie A'da 7 puana yükselen Lazio, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Inter ise 6 puanda kaldı.