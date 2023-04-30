Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta, üst sıralara oynayan Inter ile lig ikincisi Lazio kozlarını paylaştı.

Inter kadrosunda bulunan ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 61. dakikada oyuna Henrikh Mkhitaryan'ın yerine dahil olduğu ikinci yarıda, ev sahibi takım, Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in 78. dakikada attığı golle skoru eşitledi: 1-1.

Inter, geriye düştüğü maçta Lazio'yu 3-1 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkardı ve puan tablosunda 4. basamağa yükseldi.

Lazio ise ligde üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrıldı ve 61 puanla ikinci sırada kaldı.