Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Inter, orta sıralarda mücadele eden Empoli'ye konuk oldu.

Milano ekibi, D'Ambrosio'nun 34 ve Dimarco'nun 66. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Empoli'nin orta saha oyuncusu Ricci, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter puanını 21'e çıkarırken, Empoli​​​​​​​ 12 puanda kaldı.