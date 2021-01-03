AA

Inter, ligde 15. haftanın açılış maçında Giuseppe Meazza Stadı'nda Crotone'yi ağırladı.

Karşılaşmada gol perdesini 12. dakikada Niccolo Zanellato ile konuk ekip açarken, Inter 20. dakikada Lautaro Martinez ve 31. dakikada Luca Marrone'nin (kendi kalesine) attığı golle 2-1 öne geçti.

Crotone'nin 36. dakikada Vladimir Golemic ile penaltıdan bulduğu gol, ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.

İkinci yarıda oyunda üstünlüğü kuran Inter, 57 ve 78. dakikalarda Lautaro Martinez, 64. dakikada Romelu Lukaku ve 87. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.

Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Inter, 36 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Milan'ın önünde lider oldu. Crotone ise 9 puanla 15. sırada kaldı.