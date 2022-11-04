Serie A'da ayın futbolcusu Kim min-Jae

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güney Koreli savunma oyuncusu İtalyan Futbolcular Birliği tarafından ayın futbolcusu seçildi.

25 yaşındaki yıldız stoper, bu sezon Napoli formasıyla Serie A'da 11 maçta görev yaptı ve 2 de gol kaydetti.

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamında süre alan Kim Min Jae, Avrupa'daki önemli savunmacılardan biri olarak gösteriliyor.