Serie A, 13 Haziran'da dönüyor!

Serie A'da yer alan 20 kulübün katıldığı bir video konferans sonrasında ligin 13 Haziran'da devamına karar verildi. Takım halinde antrenmanların 18 Mayıs'ta başlayacağı kaydedildi.

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