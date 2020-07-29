Seri muhakeme usulüyle Ankara'da 8 binden fazla dosya sonuçlandırıldı

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, Resmi Gazete'de 24 Ekim 2019'da yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve seri muhakeme usulü 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanmıştı.
Yargı sisteminin sadeleştirilerek vatandaşlar açısından daha kolay ve hızlı süreçler oluşturulması hedeflenen seri muhakeme uygulamasıyla, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcılarının daha etkin rol alarak mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanmıştı.
Bu kapsamda, uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak ile 27 Temmuz tarihlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosuna 10 bin 362 dosya intikal etti. Süreç içinde söz konusu dosyalardan 8 bin 341'i sonuçlandırıldı.
Seri muhakeme uygulamasının başlangıcından itibaren büroya intikal eden dosyalardan 1732'si aynı gün talepname hazırlanarak karara bağlandı.
Dosyalardan 4 bin 110'u hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, 1146'sı hakkında kamu davası açılmasının ertelenmesi, 671'i hakkında ise yetkisizlik ve görevsizlik kararları verildi.
Bu dosyalardan 682'sinde ise şartların oluşmaması nedeniyle iddianame hazırlanarak yargılama aşamasına geçildi.
Böylece Seri Muhakeme Bürosunca sonuçlandırılan dosyalardan 7 bin 659'u, kamu davası açılmadan karara bağlanmış oldu.
Dosyalardan 2 bin 21'i hakkındaki süreç ise devam ediyor.
- Aylarca sürebilecek yargılama 33 günde bitti
Şüpheli M.A, 31 Ocak'ta alkollü araç kullanırken polis ekiplerince aracı durduruldu ve alkol testinde 1,47 promil alkollü olduğu tespit edildi.
"Trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakkında işlem yapılan şüpheli, pişman olduğunu dile getirdi ve seri muhakeme uygulaması kapsamına alınarak usül hakkında bilgilendirildi.
Başsavcılık tarafından sunulan yaptırım ve güvenlik tedbirlerini kabul eden şüpheli hakkında 2 ay hapis cezasına hükmedilirken, sabıkasız olması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.
Dosya, 4 Mart'ta karara bağlandı. Böylece aylarca sürebilecek olası yargılama 33 günde bitti.
- Seri muhakeme usülü kapsamındaki bazı suçlar
Seri muhakeme usulü, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçları ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu'nda yer alan bazı suçlarda uygulanıyor.
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