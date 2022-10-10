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Seri katil Jeffrey Dahmer'den tüyleri diken diken eden detay! Netflix dizisi Dahmer gerçek mi, kimdir,hikayesi?

Seri katil Jeffrey Dahmer'in annesi Joyce Flint'den tüyler ürpertici itiraflar!

Netflix'te seri katil Jeffrey Dahmer'in hayatını konu alan dizi oldukça ses getirdi. Dahmer'in annesi Joyce Flint'in oğlu ile hapishanedeyken yaptığı konuşmalar tüyler ürpertti!

10.10.2022 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • 17 ERKEĞİ ÖLDÜRDÜ!

    Joyce Dahmer oğlunun eylemlerinin suçluluğu ile yaşadığını söyledi.

    Jeffrey Dahmer 1978 ve 1991 yılları arasında 17 erkeği öldürerek parçalara ayırdı.

    Milwaukee Journal Sentinel’e göre annesi “Jeff’in yaptıklarını düşündükçe nefes almayı bırakıyorum” dedi.

  • Dahmer ve annesi hapishanedeyken haftada bir telefonla sık sık dürtü ve duyguları hakkında konuşmuşlar.

    "KİLİTLİ OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

    Dahmer’in annesi “Ona, Hala bu dürtüleri var mı? diye sordum ve dedi ki “Evet anne. Kilitli olduğum için çok mutluyum. Kilitli olmasaydım ne yapacağımdan korkardım” dedi.

    Başka bir arama sırasında Dahmer, annesine, kurbanlarının üzerlerinde hastalıklı deneyler yapmadan önce bilinçsizce vurarak bayılttığını söyledi.

  • "TARİHE CANAVAR OLARAK GEÇECEK"

    Annesi “Jeff tarihe bir canavar olarak geçecek” dedi.

    “En zor şeylerden birisi bana sürekli olarak kurbanları üzerinde deneyler yaparken bilinçli olmadıklarını söyleyip durdu” dedi.

    "KURBANLARA ZARAR VERMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU!"

    “Onun aklı tuhaf bir şekilde çalışıyor, ona göre o kurbanlarına zarar vermiyordu.”

  • "TIPKI ONLAR GİBİ İŞKENCE GÖRECEĞİM"

    Tarihsiz bir notta, Dahmer atıfta bulunarak şunları yazmış “Tıpkı onlar gibi sonsuza kadar ıstırap içinde işkence göreceğim.”

  • ARKADAŞLIK ETMEK İSTİYORDU!

    Polis Dahmer’in fotoğraf koleksiyonunu bulduktan sonra korkunç bir şeye rastlıyor. Polis, Dahmer'in kurbanlardan birisi olan Rolf Mueller’ın vücudunun parçalarını buzdolabında buluyor.

    The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 1994’e göre Dahmer kurbanlarını kendisine arkadaşlık etmesi için hatıra olarak tutmak istediğini açıkladı.

    Fotoğraflar:AP

     

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