Seri için karar verildi

Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Jean Michael Seri'nin kulübü Fulham, Fildişili yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e çıkamaması halinde Seri'yi satacağını duyurdu. Şu anda 3. sırada olan Londra ekibi, eğer 6 puan üstündeki West Brom'u yakalayamazsa play-off oynayacak. Fulham 2018'de Seri'yi 30 milyon Euro'ya Nice'ten transfer etmişti.

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