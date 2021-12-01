"Aşkın varlığını sorguladım"

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"Aman" albümünün dördüncü klibi olarak yayınlanan sözü ve müziği Serhat Kiremitçi ve Cem Özkan'a ait olan "Sevmezdim" şarkısına çekilen bu klipte; aşkın, terkedilmenin, hayal kırıklığının ve yalnızlığın süreci işlenmektedir.

Yine Kanada'da çeşitli şehirlerde Serhat Kiremitçi yönetmenliğinde gerçekleştirilen bu klipte şarkıcı, doğanın güzellikleri içinde tek başına kalmışlığı, aşkı ve ayrılığı sorgulayan bir süreci anlatmaktadır.

"AŞKIN VARLIĞINI SORGULADIM"

Serht Kiremitçi, "Bu klibimde geride kalan olmayı ve aşkın varlığını sorgulamayı, yalnızlığın yalınlığı içinde kaybolmamaya çalışan bir aşığın içinde bulunduğu sarmalı görselleştirmeye çalıştım." diye konuştu.

"Aman" albümü yeni bir tarza doğru geçiş yapan sanatçımızın geçmişten bugüne içinde taşıdığı kırıklıkları direk ve yalın bir anlatım ile ortaya koyan, eski ile yeni sound'u sentez etme çabası ve iddiasında olan bir albüm.

"Sevmezdim" şarkısının kayıtlarında Serhat Kiremitçi'ye birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Davullar Berke Özgümüş, gitar ve bas gitar kayıtları Hakan Erken, klavyeler ve vokaller ise Serhat Kiremitçi tarafından kaydedildi. "Sevmezdim" şarkısının miksi Alp Turaç, mastering'leri ise Güven Ersoysal tarafından tamamlandı.

Şarkıların düzenlemeleri ticari ve pazarlama kaygısı taşımadan, sanatçının hissettikleri ve içinden gelen duygularla işlendi.