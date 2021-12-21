Serhat Kılıç 'Müzikoman'la Fişekhane'de

Serhat Kılıç, tek kişilik müzikli gösterisi “MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı” oyunu ile 24 Aralık Cuma günü Fişekhane’de sanatseverlerle buluşacak.

Oyuncu Serhat Kılıç, pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere tek kişilik müzikli gösterisi “MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı” oyunu ile hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Serhat Kılıç’ın Özlem Esmergül ile birlikte yazdığı MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı oyunu, İstanbul’un yeni kültür-sanat, gastronomi ve iyi yaşam merkezi Fişekhane’de 24 Aralık Cuma günü perde diyecek. Saat 20.30’da başlayacak olan oyun, içinde yaşadığımız çağın giderek amorflaşan insanını müzik üzerinden okuyan çok katmanlı ve eğlenceli bir bakış açısı ile sergileyecek.

MÜZİKOMAN-Saçmalıklar Çağı, 100 dakika boyunca hicivden ve yergiden uzak, göndermeli ve kinayeli analizleriyle dünya tarihine şarkılar üzerinden bakıyor. Müziğin tarihsel bir kayıt sayıldığı oyun, toplumsal ve kültürel hikayeleri çağımızın saçmalıklarıyla karşılaştırarak sorguluyor, devrimlerin şarkılarla, darbelerinse silahlarla yapıldığı bir dünya tarihinin trajikomik anekdotlarını sahneye taşıyor. Herkesin ünlü olduğu bir dünyada artık kimsenin ünlü sayılmaması gibi, herkesin giderek narsistleştiği bir toplumda kimsenin değerli sayılmayacağına da atıf yapıyor.

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Serhat Kılıç “Oyunumuz, Saçmalıklar çağının yeni peygamberlerinin dayattığı ‘Sen değerlisin, sen özelsin, sen başarırsın, anda kalarak sürekli mutlu olmayı hak ediyorsun’ temel inancının siyasetten sanata, sosyal medyadan sokağa kadar hayatın her alanında yol açtığı narsistleşmenin giderek baş edilemez dev bir saçmaya dönüştüğünün müzikli hikayesidir” diyor.