Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Serhat Ardahan, Kars 36'yı konuk etti. Mücadele esnasında yaşanan olaylar, maçın önüne geçti.

Mücadelenin 52. dakikasında iki takım oyuncuları büyük bir gerginlik yaşadı. İtiş kakışmaların yaşandığı esnada Kars 36 takımından bir oyuncu yerde kaldı.

Olayların ardından kırmızı kart gören Serhat Ardahan oyuncusu Erhan Çınar, daha da sinirlenip yerdeki oyuncunun kafasına tekme attı. Bu olayın ardından sahaya giren polisler, kavganın büyümesini engelledi.

Oyun, daha sonra kaldığı yerden devam etti.