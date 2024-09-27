Serhat Akın kimdir, kaç yaşında, saldırıya mı uğradı, sağlık durumu nasıl?
Bir dönem milli takım ve Fenerbahçe forması giyen eski milli yıldız Serhat Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, Serhat Akın kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? sorularını beraberinde getirdi. İşte Serhat Akın'ın sağlık durumu ve hayatına ilişkin detaylar...
- 1
Eski milli futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığı duyurdu. Bir dönem Survivor'da da yarışan eski futbolcu, Türkiye ligi ve Avrupa'da birçok takımda forma giydi. Şimdilerde Youtube kanalında spor yorumculuğu yapan Serhat Akın, bu gece program çıkışında ayaklarından vurulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki, Serhat Akın kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Serhat Akın hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...
- 2
SERHAT AKIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI!
Eski milli futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı.
- 3
SERHAT AKIN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Program çıkışı saldırıya uğradığını açıklayan Serhat Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Program çıkışı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan eski futbolcu hastaneye götürüldü.
Eski milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
-
- 4
SERHAT AKIN KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Serhat Akın, 10 yaşında 1991 yılında Almanya’da Karlsruher takımının alt yapısına girerek futbola başladı. 2000 yılına kadar burada futbol oynayan Serhat, 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına yükseldi. Fenerbahçe takımının ardından da RSC Anderlecht’e transfer oldu. 2006-2007 futbol sezonunda Almanya’nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer edildi, bir sonraki sezon yine RC Anderlecht takımına geri dönüş yaptı.
15 Ağustos 2008 tarihinde ise Süper Lig’e yeni dahil olmuş olan Kocaelispor ile anlaşma sağladı. 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ligin 15. Haftasına gelindiğinde ise Kocaelispor’dan parasını alamadığı için ve beklediği ilgiyi tam olarak göremediği için yapılan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etti. Ligin takımlarından olan Beşiktaş ve Kayserispor kendisiyle ilgilenmiştir fakat Serhat Akın, Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.