Sergio Reguilon derbisi
Tottenham'la ipleri koparma noktasına gelen İspanyol sol bek için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. Piyasası 12 milyon euro olan Reguilon'ın 1 yıllık kontratı kaldı
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Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi bu dönem de aynı oyuncularda karşı karşıya geliyor. Ezeli rakiplerin son kapışma sebebi Sergio Reguilon oldu.
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İspanyol basınından AS; Real Madrid altyapısından yetişen Sergio Reguilon'un, Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini duyurdu. Ardından Ada medyası Sarı-Kırmızılılar ve Sarı-Lacivertliler'in, Reguilon için devreye girdiğini yazdı.
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27 yaşındaki futbolcu, 2020'de tam 30 milyon euro bedelle, Jose Mourinho'nun görev yaptığı dönemde Tottenham'a transfer oldu. Yakaladığı çıkışla adından söz ettirse de Mourinho ayrılınca o da takımdan ayrıldı.
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2022'de kiralık olarak Atletico Madrid'in yolunu tuttu. 2023'te M.United'a kiralandı, geçen sezon da Brentford'da kiralık olarak oynadı. 1 yıllık kontratı kalmasına rağmen artık Tottenham formasını giymek istemiyor.