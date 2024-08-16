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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sergio Reguilon derbisi - Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi - Galatasaray Haberleri

        Sergio Reguilon derbisi

        Tottenham'la ipleri koparma noktasına gelen İspanyol sol bek için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. Piyasası 12 milyon euro olan Reguilon'ın 1 yıllık kontratı kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:29
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        • 1

          Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi bu dönem de aynı oyuncularda karşı karşıya geliyor. Ezeli rakiplerin son kapışma sebebi Sergio Reguilon oldu.

        • 2

          İspanyol basınından AS; Real Madrid altyapısından yetişen Sergio Reguilon'un, Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini duyurdu. Ardından Ada medyası Sarı-Kırmızılılar ve Sarı-Lacivertliler'in, Reguilon için devreye girdiğini yazdı.

        • 3

          27 yaşındaki futbolcu, 2020'de tam 30 milyon euro bedelle, Jose Mourinho'nun görev yaptığı dönemde Tottenham'a transfer oldu. Yakaladığı çıkışla adından söz ettirse de Mourinho ayrılınca o da takımdan ayrıldı.

        • 4

          2022'de kiralık olarak Atletico Madrid'in yolunu tuttu. 2023'te M.United'a kiralandı, geçen sezon da Brentford'da kiralık olarak oynadı. 1 yıllık kontratı kalmasına rağmen artık Tottenham formasını giymek istemiyor.

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