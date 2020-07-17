Sergio Ramos, Real Madrid'in La Liga şampiyonluğunun ardından teknik direktör Zinedine Zidane'dan övgüyle bahsetti.

Real Madrid, konuk ettiği Villarreal'i 2-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala 34. La Liga şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşma sonrası La Liga TV'ye açıklamalarda bulunan kaptan Ramos, şampiyonluğu hak ettiklerini söylerken, Zidane'ın uzun yıllar takımda kalması gerektiğini dile getirdi:

"Zidane'ın dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Ona ve yaptıklarına inanıyoruz. O eşsiz biri. Umarım burada çok uzun yıllar kalır."

"Bu kupa, çok çalışmamızın bir getirisi. Ne derlerse desinler, bizim başardığımız işin büyük bir değeri var. Doğru şeyi yaptığınızda ödüllendirilirsiniz. Benim 5. şampiyonluğum oldu ve çok mutluyum."

Kariyerini Madrid'de bitirmek istediğini de belirten Ramos, "Başkan ne isterse bana uygundur. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Başkan ya da benim için bir sorun olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.