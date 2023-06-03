Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Fransa

Sergio Ramos, PSG’den ayrılıyor

İspanyol savunmacı Sergio Ramos, Fransa ekibi Paris Saint-Germain’den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Giriş: 03.06.2023 - 00:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sergio Ramos, PSG’den ayrılıyor
İHA

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen 37 yaşındaki İspanyol stoper takımıyla yarın son kez sahaya çıkacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Sergio Ramos yaptığı açıklamada, “Yarın özel bir gün olacak, yarın hayatımın başka bir aşamasına veda edeceğim, Paris Saint-Germain ile vedalaşacağım. Kendinizi evinizde hissedebileceğiniz kaç yer var bilmiyorum ama hiç şüphesiz PSG, taraftarları ve Paris benim için onlardan biri oldu” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Real Madrid’den, Paris Saint-Germain’e transfer olan Sergio Ramos Paris ekibinde 2 sezonda toplam 57 maça çıkarken 5 gol kaydetti. İspanyol savunmacı 2 Fransa şampiyonluğu ve 1 de Fransa Süper Kupası kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2023 KPSS geç başvuru tarihi
2023 KPSS geç başvuru tarihi
LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?
LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.