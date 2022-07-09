Galatasaray'ın Porto'dan transfer ettiği Sergio Oliveira, "Galatasaray'ın bir parçası olacağım için çok mutlu ve onurlu hissediyorum." dedi.

Oliveira, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra GSTV'ye açıklamada bulundu.

Transferinin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Sergio Oliveira, "İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray tarihi geçmişi olan bir kulüp ve Avrupa'nın fatihi olarak anılıyor. Burada Galatasaray’ın ait olduğu yere gitmesi için yardım edeceğim. Takım arkadaşlarımla elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonluklar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gün içinde VM Medical Park Florya Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçen Oliveira, Nef Stadı ve Galatasaray Müzesi'ni de gezdi.