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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sergio Oliveira'dan transfer iddiasına cevap! - Galatasaray Haberleri

        Sergio Oliveira'dan transfer iddiasına cevap!

        Eyüpspor yönetiminin Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edilmişti. Sergio Oliveira'dan bu iddialara cevap geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 20:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:56
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        Oliveira'dan transfer iddiasına cevap!
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        Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira için transfer iddiası ortaya atılmıştı.

        1. Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'a çevirdiği Portekizli yıldız Oliveira için Eyüpspor yönetiminin girişimlere başladığı iddia edilmişti.

        OLIVEIRA'DAN CEVAP

        Galatasaraylı futbolcu Oliveira ise bu iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

        Deneyimli oyuncu, iddia edilen transfer haberininin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu.

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