UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Oğuzhan Özyakup, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Yalçın, "Son 10 günlük süre zarfında çok ciddi sorunlar yaşadık. Özellikle oyuncu anlamında zor günler geçirdik. Doğal olarak bu durum elimizdeki seçenekleri kısıtlı hale getiriyor. Tabii ki elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"İNŞALLAH OYUN VE SKOR BİZİM İÇİN İYİ OLUR"

Şampiyonlar Ligi'nin çok zorlu bir arena olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Burada mücadele etmek kolay değil, gerçekten zor. Yarınki maçın zor olacağının farkındayız. Genç, atletik, tempoyu çok çabuk yukarı çıkarabilen bir takımla oynayacağız. Bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. Alabileceğimiz önlemler neler, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan en iyisini nasıl yapabiliriz? Doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yalçın, Ajax karşısında mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Mücadele etmek, agresif ve doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz" açıklamasında bulundu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ise, "Son maçta hafif bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Genel anlamda sakatlıklarla biraz uğraştığımız doğru. Hocamızın da söylediği gibi, buraya gelen arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. İnşallah yarın güzel bir mücadele verip, güzel bir skorla ayrılırız" dedi.