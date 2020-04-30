Sergen Yalçın, Beşiktaş dergisinin sorularını cevaplandırdı. Siyah beyazlı takımın başına geçtiği günü anlatan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "İmza töreninde, geldiğimiz yerin ne kadar büyük olduğunu anladık. Üzerimizdeki ağırlığı hissettik. Açık söyleyeyim öyle bir ortam beklemiyordum" dedi.

İmza attıktan 3 gün sonra Çaykur Rizespor deplasmanına çıktıklarını dile getiren Sergen Yalçın, "O curcuna içinde çok bir şey anlamadık ama takımım çok iyi bir istatistik yakaladı. Top bizde kaldı ve oyunun tamamına hakimdik. Zaten o maçtan sonraki maçlarda da oyun üstünlüğünü hep elde ettik" ifadelerini kullandı.

Görevi devraldığı andan itibaren takımın düşünce yapısını değiştirmek için uğraş verdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Çok düşmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştım. Oyunu değiştirmek için zaman ihtiyaç vardır fakat kafaları değiştirmek için değil. Bireysel performansları da zamanla yukarı çekmeyi başardık. En büyük değişimi de Elneny ve Boyd gerçekleştirdi." cümlelerini kullandı.

Gelecek sezon için altyapıdan oyuncuları kadroya dahil etmek istediğini ifade eden Sergen Yalçın, "Yeni sezonda daha mütevazı, camiaya uygun, mücadele eden ve Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilen oyuncularla olmak istiyoruz." dedi.