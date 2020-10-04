Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ın çok vasat bir oyun oynadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu maçı kazanma ihtimalimiz çok zordu. Oyunun karşılığı mağlubiyet. Bu doğru. Birçok sebebi var bunun. Bireysel oyuncu anlamında da konuşmam gerekiyor ama oyuncuları öne atmak istemiyorum. Maalesef oynanan oyun, verilen mücadele çok sağlıklı gibi görünmüyor. İpler çok çabuk kopma noktasına geldi. Birçok sebebi var. Mart ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Bu skorların ardından bahane gibi söylemek doğru değil. Oyun vasat. Kazanma arzusundan, mücadeleden uzak bir oyun. Sakatlar var, yeniler var, oyun anlayışını oturtamıyoruz. Böyle bir görüntü var. Çok erken sıkıntı yaşadık. Beklemiyorduk bu kadar erken. Şimdi 3 hafta ara var. Şimdi bilmiyorum. İyi hazırlanacağız. İyi antrenmanlar yapacağız. Bundan sonraki sürece daha iyi şekilde girmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
"TRANSFERİ YAPANA SORUN"
Transfer olacak mı? sorusunda siyah-beyazlı yönetimi işaret eden Sergen Yalçın, "Transferi yapanlara sorun transferi. Ben cevap vermek istemiyorum" dedi.
Sergen Yalçın'ın bu sözlerini değerlendiren Önder Özen ise, "Sergen Yalçın, yönetimi hedef almayan bir açıklama yapsa daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!