Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçına ilişkin, sonuç ve oyundan memnun olduklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başlangıçların önemli olduğunu ve lige iyi başladıklarını belirtti. UEFA Avrupa Lig'inde Perşembe günü Sırbistan'ın Partizan takımıyla 3. eleme turunda karşılaştıklarını hatırlatan Yalçın, "Çok eksiğimiz vardı ve yorgunduk ama bugün gösterilen performanstan memnunuz." dedi.

Maçın ilk yarısında kendileri açısından çok iyi geçtiğine değinen Yalçın, şunları söyledi: "İkinci yarı 15 dakika bocalamaya başladık, oyunculara yorgunluk bindirdi. Ondan sonra oyunu toparladık, ofansif oyuncularımız biraz dahil oldular oyuna. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla taraftar grubunun bizi desteklemesini istiyoruz. Birlikte hareket edersek çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Sonuçtan ve oyundan memnunuz."

"2-3 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Bir gazetecinin kadro darlığıyla ilgili söylemlerini hatırlatması üzerine Yalçın, sonuçların mevcut eksikliği değiştirmeyeceğini dile getirdi. Kadrolarını genişletmek istediklerine dikkati çeken Yalçın, "Bir sürü maç oynanacak. Bizim daha geniş oyuncu grubuna ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan 2-3 oyuncu var. Onları alınca elimiz daha da güçlenecek. 3-4 oyuncumuz sakatlanırsa çok eksik kadroyla çalışırız." dedi. Yalçın aldıkları oyuncuların 34 hafta lig ve Türkiye Kupası maçlarında oynayacağını ve yapılanmayı en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"TAKIMLARIN İLK MAÇLARI, HERKES HATALARINI GÖRÜYOR"

Yalçın, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında 4 müsabakada mücadele ettiklerini ve bunların kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Maçlarda eksikliklerini görme imkanı yakaladıklarına değinen Yalçın, "4 UEFA maçında oyuncularımızın hepsini kullandık, eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Çok analiz toplantıları yapıyoruz. Hem hücumsal hem savunma anlamında nasıl oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Bugün de çok mücadele ettik. böyle oynamamız lazım." dedi. Şampiyonluk adayları olarak gösterilen Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ligin ilk haftasında puan kaybettiğini ve bu sezon nasıl bir lig beklendiğiyle ilgili soru üzerine ise Yalçın, şunları söyledi: "Şimdi ligin birinci haftasından oralara yorum yapmak çok zor. Takımların ilk maçları, herkes hatalarını görüyor. Ligin uzun metrajını görmek çok zor. Ayrıca beni sadece, Yeni Malatyaspor ilgilendiriyor. Benim takımım nasıl mücadele eder, oyun içerisinde kalır, bizim ekip olarak tek düşündüğümüz bu."