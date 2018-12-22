Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Devreyi 18 puanla kapatan Alanyaspor'da gözler transfere dönerken Sergen Yalçın'dan da flaş bir açıklama geldi.

BeIN SPORTS'a konuşan ve Fenerbahçe'de kadro dışı durumundaki Ozan Tufan'ı istediklerini dile getiren Yalçın, "Tabii ki Ozan Tufan şu anda çok geriye gitti. Bu yaşta bir oyuncunun bu kadar geride olmaması lazım. Ozan Tufan çok önemli bir oyuncu. Genç ve kapasitesi var" ifadelerini kullandı.

Transfere dair konuşmayı sürdüren Yalçın, "Biz girişimimizi yaptık ve Fenerbahçe'den yanıt bekliyoruz. Geldiği zaman 2 yıl önce başladığı yere döndürürüz" dedi.