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Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeler için Bakü’de

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile görüşmeler yapmak için Bakü’ye geldi. Yalçın'ın, kısa süre içerisinde 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor

Giriş: 20.06.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeler için Bakü’de
İHA

Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeleri yapmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından gönderilen özel uçakla yerel saatle 13.15’te Bakü’ye inen Yalçın’ın, Neftçi Bakü'yle 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bakü takımı, mevcut teknik direktör Romanyalı Laurentiu Reghecampf’ün sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak. Dokuz defa Azerbaycan Ligi şampiyonu olan Neftçi Bakü, geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde 68 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

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