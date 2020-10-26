Yalçın, Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde ilk 4 haftalık bölümde kötü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Bugün aldıkları galibiyetin önemli olduğunu kaydeden Yalçın, "Skor 3-0 olana kadar bölüm ve 10 kişi kaldıktan sonraki bölüm bence biraz farklı. Bugün çok iyi oynadık. 10 kişi kalmasaydık, çok daha farklı bir müsabaka olabilirdi. Ama 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol yedik." ifadelerini kullandı.

Yalçın, lige verilen arayı ve maç yapmadan geçtikleri haftayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün çok tempolu oynadık ve çok koştuk. 10 kişi kalana kadar oyunun tamamen hakimi bizdik. Ama ondan sonra rakibe 1-2 pozisyon verdik ve 2 top kalemizde gol oldu. 3-2'lik bir skor bizim için en azından bize bir nefes alma imkanı sağladı, en azından kafamızı biraz rahatlattı. Ümit ediyorum bundan sonra aynı mücadeleyi ve savaşı saha içerisinde sergilersek, yavaş yavaş taraftarımızı ve camiamızı mutlu ederiz."

Bir gazetecinin sorusu üzerine Yalçın, Beşiktaş'ta zor bir süreçte görev aldıklarını, Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlüğünü kendisinin yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi, taraftarın olmaması, ekonomik sıkıntılar, Avrupa maçları hazırlıksız bir dönemde önümüze çıktı. Antrenman yapmadan çıktığımız maçlar, oynamamız gereken bir Şampiyonlar Ligi, ondan sonra direkt katılacağımız UEFA elemesi oynadık. Yani saçma sapan bazı şeyler oldu. Bunların karşılığında biz de oyuncularımız da çok yıprandı. Çünkü aldığımız sonuçlar maalesef iyi olmayınca büyük takımda bunu karşılamak biraz zor oluyor."

Yalçın, sürekli kendilerini yenilemeye çalıştıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün oyunun başlangıcından 3-0 olan bölüme kadar zaten sahada inanılmaz koşan, istekli ve kazanmak isteyen, sürekli gol ve pres yapmaya çalışan çok iyi bir oyuncu grubu vardı. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama bugün için galibiyet çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bireysel performanslardan da çok memnunum ayrıca."

Eleştirinin futbolda her zaman var olduğunu, büyük takım teknik direktörü olarak işler kötü gittiği zaman eleştirilmesini normal olarak değerlendiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Çıkarttığım kadroyu, hamlelerimi, oyuncuların mevkilerini ve performanslarını beğenmeyecekler. Bunlara karşı herhangi bir sıkıntımız yok. Doğal şeyler. Ama insanların bilmesi gereken bir şey var. Özellikle yorumculara ve yazarlara söylüyorum bunu iyi dinlesinler. Futbolda ofansif ya da defansif diye bir şey yoktur. Kendimizi biraz resetleyelim. Oyun çok gelişti artık. Merkez orta sahada oynayan 3 oyuncunun ofansifmiş, defansifmiş bunların tartışması 15-20 yıl önce yapılıyordu. Artık yapılmıyor. Top rakipteyken bütün oyuncular savunma oyuncusudur, top bizdeyken bütün oyuncular hücum oyuncusudur."

Yalçın, futbolun ana temasının artık bu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Dorukhan, Atiba ve Josef’i oynatıyoruz, bu 3'lü çok tartışılacak oyuncular değil orta sahada. Adem Ljajic var Oğuzhan var, Mensah giriyor onları da kullanabiliriz ama bazı oyuncularımızın sizin bilmediğiniz eksikleri var. Fizik güç eksikliği olanlar var, antrenman yapmayanlar var. Hem sezon başı hem milli arada antrenmanlara katılmayan oyuncular var. Bunları söylemiyoruz, bilmiyorsunuz o yüzden eleştiri yapıyorsunuz. Her şeyi açıklayamıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan en dinamik 3’lüyle oynadık. Yarın farklı futbolcular da oynayabilir. Şu an için tercihim bu. Lütfen tercihlerimize saygı duyun."