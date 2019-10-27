27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında 4-0 kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Kazanmak çok önemli. Özellikle iç sahada kendi rakiplerimizle oynadığımız müsabakaları doğal olarak kazanmak istiyoruz. Bugün de kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim için çok iyi ve mutlu bir gün oldu. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız müsabakaya yarından itibaren hazırlanacağız” şeklinde konuştu.
Sezon sonu hedefi ile ilgili de sorulan soruyu cevaplayan Yalçın, ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyerek, “Henüz birinci çeyreği bile bitirmedik, hedef koymak için çok erken. Biz, Malatyaspor olarak ilk 8’in içerisinde ligi bitirmek istiyoruz. İlk 8’in içerisinde bitirirsek, kendimizi başarılı görürüz diye düşünüyorum” dedi.
Şu anda gidişatlarının iyi olduğunu ve 3 haftadır kazandıklarını belirten Yalçın, “Oyuncularımız mutlu, takımımız psikolojik anlamda çok güçlü. Kayserispor karşısında oynadığımız oyunda takımımızın ne kadar kendine güven duyduğunu çok net gösteriyor. Ofansif hattımız çok güçlü. Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Gökhan Töre ile devam ediyoruz. Bu hattımız gerçekten çok güçlü. Yani belki de Türkiye’de kimsede olmayan ofansif hat bizim takımda var. Bu yüzden çok memnunuz. Yavaş yavaş sakat oyuncularımız dönüyor. Oyuncularımız yavaş yavaş kendini daha yukarı çıkarıyor. Hepsinin performansından memnunuz. Şu anda bir eksiğimiz var, Ghaylen Chalali sakat. Bir ay bizimle olamayacak, onun için üzgünüz ama onun haricinde şuanda bütün oyuncularımız şuanda oynayacak potansiyeldeler. İlk defa sezon başından buyana iki haftadır aynı 11 ile başlıyoruz. Çok dile getirmiyorum ama bayağı bir sakatlık yaşadık. Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada Fofana, Bifouma, Gökhan Töre, Mina yoktu. Bizim takım için bu eksikler gerçekten önemli eksikler çünkü çok geniş bir kadroya sahip değiliz. O yüzden oyuncularımızın da takıma dönmesiyle takımdaki rekabet ortamı daha yukarıya çıktı. Bu rekabet ortamı da doğal olarak performansları yukarıya çıkartıyor. Çünkü beklentiye cevap veremeyen oyuncumuz her an yerini başka bir arkadaşına bırakabilir” diye konuştu.
Önlerinde iki hafta üst üste deplasman maçı olduğunu da belirten Yalçın, “Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarına gideceğiz. Maçlar bir şekilde oynanacak. Bizim deplasman ya da iç sahada oyun anlayışımızsa bir değişiklik olmuyor. Biz, burada ne oynuyorsak gittiğimiz yerde de aynı oyunu oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz oynadığımız müsabakayı doğru oyunu oynayarak kazanmak” dedi.
Yalçın, bir gazetecinin isminin son dönemlerde Beşiktaş ile sıkça anılmasını sorması üzerine, “Bu maçtan sonra bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik oluşturacak konular. O yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok memnun oluruz” diyerek geçiştirdi. Bir başka gazetecinin de ‘Sezonu Yeni Malatyaspor’da katacak mısınız?’ sorusuna da Yalçın, ‘Bakalım kısmet, inşallah kapatırız, buraya daha yeni geldik” şeklinde cevap verdi.
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