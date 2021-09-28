Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın sözleri şöyle:

"Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız doğru işledi. Rakibe topu verip, beklemeyi düşündük. Çabuk çıkıp, pozisyon bulmak istedik. İlk pozisyonu da biz bulduk, golü atabilirdik. Çocuklar iyi mücadele etti. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncularımız var. Skor istediğimiz gibi olmadı, ondan memnun değiliz.

Serdar Saatçi çok iyi oynadı. 18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Berkay Vardar da iyi oynadı. Mücadelelerinden memnunuz. Daha iyi olabilirdi, sadece sonuçtan memnun değiliz. İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. Sporting Lizbon maçları durumumuzu belli eder. En sevindirici şey sakat vermedik. Ayağa kalkarken biraz dizim ağrıdı. Stadın konumu, oturma yerleri çok iyiydi. Oyunu biraz yukarıdan iyi okuyabildik.

Onları genç oldukları için oynatmadım. İyi yerlere gelebileceklerini düşündüğüm için oynattım. Değer verdiğimiz, Beşiktaş'ın geleceği olan isimler.

Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından. Yıllardır buradalar. Kadromuz gereği beklemeyi tercih ettik. Oyuncularımız iyi mücadele etti. Ajax gibi bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler. Sonuca üzgünüz. Bu turnuva, futbolun en üst noktası. Hazır olmak, güçlü olmak gerekiyor. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam yere basmamız lazım. Sakatlık yaşamadığımız için mutluyuz. İnşallah nazar değmez ve böyle gider. Sürekli sakatları konuşuyoruz, bu doğru değil. Olanları konuşmalıyız. Onlarla bir şey yapmak önemli. Sakatlıklar her takımda olur. Onlar milli aradan sonra dönecek, tam kadro döneceğiz. Zor süreçten en güçlü şekilde çıkacağız. Umut Meraş'ın da ciddi bir problemi yok."

BASIN TOPLANTISI

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş'ın Teknik direktörü Sergen Yalçın, genç bir kadroyla çıktıkları maçtaki mücadelenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Sergen Yalçın, maçın oynandığı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Ersin Destanoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş camiası olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Yalçın, "Genç oyuncularla bu seviyede oynamak tabii ki kolay değil. Ancak oyuncuların böyle bir atmosferi yaşamaları, bu atmosferin içinde olmaları bundan sonraki futbol hayatlarında çok önemli olacak diye düşünüyorum." dedi.

Hollanda ekibi karşısındaki mücadeleyi değerlendiren Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Maç boyunca futbolcularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip, biraz daha beklemeyi tercih ettik. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu." ifadelerini kullandı.

"Oyunun tamamında futbolcularımız iyi mücadele ettiler." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst seviyesi. Çok daha hazır olmak, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık, inşallah nazar değmez ve bundan sonra da oynayacağımız müsabakalar böyle olur."

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ise, "Çok eksikle geldik buraya ama iyi hazırlandık. Hocamız gereken taktikleri bize maç öncesi verdi ve elimizden geldiğince bu taktiklere uymaya çalıştık. Genç bir kadroyduk, gençler olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın güzelliğini yaşadık. Oynarken de zevk almaya çalıştık. Hocamız da bize bunu söyledi. Elimizden geleni yaptık. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Pozisyonlar da yakaladık ama maalesef mağlup olduk. Bence önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.