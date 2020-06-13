Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu:

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"İstatistik konuşmayı sevmiyorum, tabelaya bakıyorum. 2-1 mağlubuz. İlk yarıda oyuncularımızın psikolojisini anlamak mümkün değil. Devre arasında da konuştuk. Hangi kafada sahaya çıktılar, inanılır gibi değil. Maalesef beklediğimiz verimi alamadık. 5 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. İkinci yarı oyun bizim kontrolümüzdeydi. Pozisyonlar bulduk."

"RIDVAN ÇOK ŞEYLER VEREBİLİR"

"Çok net pozisyonlarımız vardı. 4-2, 5-2 de bitirebilirdik. Antalyaspor'u tebrik ederim. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Ersin'den memnunum. İyi bir kaleci olacağını gösterdi. Gollerde hatası yok. Rıdvan da gelecek için çok şeyler verebilir ama diğer oyuncularımız çok ciddi bir konsantrasyon sorunu yaşadılar. Çok nazik savunma yapıyoruz. Bu bizim takımın en büyük zaafıydı. 3 aylık süre. Kafaları başka yere götürmüş. Oyuncularımızla ilgili kararlar vereceğiz. Kalan haftalar bütün oyuncular için test olacak."

"GÜVEN'DEN ÇOK BEKLENTİMİZ VARDI AMA..."

"Beklenti içinde olduğumuz oyuncular var. Güven'den çok beklentimiz vardı ama birçoğu bu beklentiye karşılık veremedi. Yavaş yavaş önümüzdeki senenin planlamasını yapacağız. Son vuruşlar çalışılarak düzeltilecek bir şey değil. Oyuncunun içinde olması gerekiyor."