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        Haberler Spor Futbol Sergen Yalçın'ın ücreti belli oldu! Sergen Yalçın, Antalyaspor'dan yarım sezon için... - Futbol Haberleri

        Sergen Yalçın Antalyaspor'dan alacağı ücret belli oldu!

        Uzun süre yeniden Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Başarılı teknik adam Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Basın toplantısında imzalanması beklenen sözleşmenin detayları da şekillendi. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'da kazanacağı rakam belli oldu. İşte, Sergen Yalçın'ın iddia edilen ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:07
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        • 1

          Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı Antalyaspor ile anlaştı. Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın'ın sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte, Sergen Yalçın Antalyaspor'dan alacağı ücret hakkında detaylar...

        • 2

          SERGEN YALÇIN ANTALYASPOR'DA!

          Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Antalyaspor'da devre arasında teknik adam değişikliği yaşanıyor. 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine Sergen Yalçın ve ekibi ile prensipte anlaşma sağlandı.

        • 3

          Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlanırken, sözleşmenin ise 2 Ocak'ta gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalanması planlanıyor. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

        • 4

          "HOCA VE EKİBİ YARIN ANTALYA'DA"

          Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. Yarın inşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi yarın Antalya'da olacak" dedi.

        • 5

          SERGEN YALÇIN'IN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

          Bazı medya kuruluşlarında yer alan habere göre yarım sezon için 20 milyon TL alacağı iddia edildi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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