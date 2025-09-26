Habertürk
    Takipde Kalın!
        Sergen Yalçın'ın değişmezi: Felix Uduokhai! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'ın değişmezi: Felix Uduokhai!

        Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 Süper Lig maçında 3. kez stoper tandemini değiştirirken tüm maçlarda görev alan tek isim Felix Uduokhai oldu.

        Giriş: 26.09.2025 - 12:33 Güncelleme: 26.09.2025 - 12:34
        Sergen Yalçın'ın değişmezi: Felix Uduokhai!
        Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken erteleme maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

        Bu sezon Avrupa ve ligde çıktığı 10 resmi maçta da gol yiyen siyah-beyazlılar, kalesini ilk kez Kayseri'de gole kapattı.

        Statü nedeniyle birçok yeni transferin forma giymediği maçta stoperde Sergen Yalçın'ın tercihi Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai ikilisi oldu.

        Gabriel Paulista yedek soyunurken Emirhan ve Uduokhai ikilisi Kayserispor'a geçit vermedi.

        Sergen Yalçın yönetimindeki 4 maçta 3. kez stoper tandemi değişirken tüm maçlarda görev alan tek isim ise Felix Uduokhai oldu.

        28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında yeni transfer Tiago Djalo ile oynarken Göztepe deplasmanında ise Gabriel Paulista ile birlikte oynadı.

        Kayseri deplasmanında partneri Emirhan Topçu olan Uduokhai, Sergen Yalçın'ın stoperdeki değişmezi oldu.

        Bu sezon 10 resmi maça çıkan Uduokhai, toplamda 811 dakika süre aldı.

        Kayserispor maçındaki savunma performansından memnun kalan Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında da aynı performansı beklediğini öğrencilerine iletti.

        Habertürk Anasayfa